Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında heyecan dorukta. Öğretmen adayları için büyük bir anlam taşıyan atama sonuçları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilan edilecek. 15 bin yeni öğretmen atamasının hangi branşlarda yapılacağı merak ediliyor. İşte Sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği atanan öğretmen sayısı.

1 /5 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak Bakanlık verilerine göre, resmi eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor. Bugün yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile bu sayı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak.







2 /5 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak?

Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar, sınıf öğretmenliği (4 bin 378), özel eğitim öğretmenliği (3 bin 87), din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği (1802), okul öncesi öğretmenliği (1321) ve İngilizce öğretmenliği (757) oldu.

Kadroların dağılımı yapılırken öğretmen istihdamında güçlük çekilen ve kalkınmada birinci öncelikli bölgeler dikkate alınıyor, ülke genelinde alanlar bazında öğretmen ihtiyacının toplam öğretmen ihtiyacına oranı doğrultusunda ilk atama öğretmen kontenjanı belirleniyor.





3 /5 Son 22 yılda 821 bin 351 öğretmen kamuya atandı Resmi eğitim kurumlarına 2003-2025 yılları arasında 821 bin 351 öğretmenin ataması gerçekleştirilirken, 24 Kasım'daki 15 bin öğretmen atamasıyla bu sayı 836 bin 351 olarak kayıtlara geçecek. Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84'üne karşılık geliyor.



4 /5 ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen ataması tercih sonuçları, 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.





