TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. Yüzyılın konut projesi kapsamında illere göre 500 bin sosyal konut dağılımı belli oldu. TOKİ Hatay’da 12 bin 289 sosyal konut yapacak. Konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Peki Hatay’da TOKİ konutları nereye hangi ilçelere yapılacak? İşte 500 bin sosyal konut Hatay ve ilçelere göre dağılımı.
TOKİ sosyal konut başvuruları 10 Kasım’da başlayacak. Başvurular e Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Yüzyılın konut projesi kapsamında illere göre 500 bin sosyal konut dağılımı belli oldu. Peki Hatay’da TOKİ konutları nereye hangi ilçelere yapılacak? İşte TOKİ’nin Hatay’da yapacağı konutların ilçelere göre dağılımı ve 1+1 ve 2+1 konut fiyatları.
Hatay’da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Hatay’da Antakya, Defne, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
TOKİ 10 bin 340 sosyal konut Hatay’ın hangi ilçesinde ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından Hatay’da yapılacak 12 bin 289 sosyal konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde olacak:
TOKİ 500 bin sosyal konut Hayat konutları 1+1 ve 2+1 daire fiyatları ne kadar?
Hatay'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Hatay'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Hatay'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.