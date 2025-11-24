Ödeme kolaylığı geliyor

Bakanlık, vatandaşların mağdur olmaması için ödeme seçeneklerini de çeşitlendirdi. Değer artış payını peşin ödemek isteyenlere yüzde 10 indirim uygulanacak. İsteyen arsa sahipleri ise tutarı taksitle ödeme imkânına sahip olacak.





Kamulaştırılamayan alanlar için çözüm

Düzenleme, yıllardır çözüm bekleyen bir başka soruna da kapı aralıyor. Özel mülkiyette olup yıllarca “okul”, “idari tesis”, “sağlık tesisi” gibi kamu hizmet alanı olarak planlandığı için kamulaştırılamayan ve mülkiyet hakkını kısıtlayan bölgelerde de artık yol açılıyor. Kamu kurumunun o alana ihtiyaç duymaması ve ilgili idarenin onay vermesi hâlinde plan değişikliği yapılabilecek. Böylece yüzlerce vatandaşın yıllardır yaşadığı mağduriyet ortadan kalkacak.