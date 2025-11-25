Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başlıyor

25/11/2025, Salı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig'in 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Union Saint Gilloise'i konuk edecek. Manchester City- Bayer Leverkusen, Chelsea-Barcelona, Ajax-Benfica, BodoGlimt-Juventus, PSG-Tottenham, Arsenal-Bayern Münih gibi birçok karşılaşma futbolseverleri ekranlara kilitleyecek. Peki Şampiyonlar Ligi'nde bugün (25 Kasım Salı) hangi maçlar oynanacak? Yarın hangi maçlar var? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maç programı ve maçların yayınlanacağı kanallar hakkında bilgiler.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında heyecan başlıyor. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Belçika ekibi Union Saint Gilloise'i konuk edecek. Lig'de birbirinden zorlu maçların yer aldığı programın detayları da netleşti. Özellikle futbolseverlerin, "Bugün hangi maçlar var?", "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda ve saat kaçta?" sorularının yanıtı da belli oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 25-26 Kasım maç programı ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanal bilgileri.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTASINDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? İŞTE MAÇ PROGRAMI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi, bugün oynanacak maçlarla açılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta müsabakaları, 25 Salı ve 26 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Ligde 9 puanla 9. sırada bulunan Galatasaray, bu akşam saat 20.45'te Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

25 Kasım Salı: 

20.45 Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz) Tabiispor

20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise (Belçika) TRT 1

23.00 Manchester City (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) Tabiispor1

23.00 Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya) Tabiispor

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya) Tabiispor4

23.00 Napoli (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan) Tabiispor3

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Athletic Bilbao (İspanya) Tabiispor6

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Juventus (İtalya) Tabiispor2

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Newcastle United (İngiltere) Tabiispor5


26 Kasım Çarşamba:

20.45 Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan) Tabiispor1

20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa) Tabiispor

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Tottenham (İngiltere) Tabiispor3

23.00 Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda) Tabiispor4

23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) Tabiispor

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya) Tabiispor1

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya) Tabiispor5

23.00 Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika) Tabiispor6

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)​​​​​​​ Tabiispor2

Galatasaray, Belçika ekiplerine karşı ilk galibiyetinin peşinde


UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında 25 Kasım Salı akşamı Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek Galatasaray, Belçika temsilcileriyle 9. randevusuna çıkacak.


1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda toplamda 332 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaştı. Galatasaray'ın yarınki müsabakayla tarihinde ilk kez karşılaşacağı Union Saint-Gilloise, sarı-kırmızılıların 114. rakibi olacak.


Bu ülke takımlarına karşı galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, 4 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayabildi. Galatasaray, 4 maçta ise Belçika temsilcilerine mağlup oldu. Söz konusu 8 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırabilen sarı-kırmızılılar, kalesinde 17 gol gördü.

