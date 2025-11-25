Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında heyecan başlıyor. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Belçika ekibi Union Saint Gilloise'i konuk edecek. Lig'de birbirinden zorlu maçların yer aldığı programın detayları da netleşti. Özellikle futbolseverlerin, "Bugün hangi maçlar var?", "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda ve saat kaçta?" sorularının yanıtı da belli oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 25-26 Kasım maç programı ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanal bilgileri.