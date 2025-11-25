Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig'in 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Union Saint Gilloise'i konuk edecek. Manchester City- Bayer Leverkusen, Chelsea-Barcelona, Ajax-Benfica, BodoGlimt-Juventus, PSG-Tottenham, Arsenal-Bayern Münih gibi birçok karşılaşma futbolseverleri ekranlara kilitleyecek. Peki Şampiyonlar Ligi'nde bugün (25 Kasım Salı) hangi maçlar oynanacak? Yarın hangi maçlar var? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maç programı ve maçların yayınlanacağı kanallar hakkında bilgiler.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTASINDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? İŞTE MAÇ PROGRAMI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi, bugün oynanacak maçlarla açılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta müsabakaları, 25 Salı ve 26 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Ligde 9 puanla 9. sırada bulunan Galatasaray, bu akşam saat 20.45'te Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
25 Kasım Salı:
20.45 Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz) Tabiispor
20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise (Belçika) TRT 1
23.00 Manchester City (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) Tabiispor1
23.00 Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya) Tabiispor
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya) Tabiispor4
23.00 Napoli (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan) Tabiispor3
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Athletic Bilbao (İspanya) Tabiispor6
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Juventus (İtalya) Tabiispor2
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Newcastle United (İngiltere) Tabiispor5
26 Kasım Çarşamba:
20.45 Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan) Tabiispor1
20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa) Tabiispor
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Tottenham (İngiltere) Tabiispor3
23.00 Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda) Tabiispor4
23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) Tabiispor
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya) Tabiispor1
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya) Tabiispor5
23.00 Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika) Tabiispor6
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya) Tabiispor2
Galatasaray, Belçika ekiplerine karşı ilk galibiyetinin peşinde
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında 25 Kasım Salı akşamı Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek Galatasaray, Belçika temsilcileriyle 9. randevusuna çıkacak.
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda toplamda 332 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaştı. Galatasaray'ın yarınki müsabakayla tarihinde ilk kez karşılaşacağı Union Saint-Gilloise, sarı-kırmızılıların 114. rakibi olacak.
Bu ülke takımlarına karşı galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, 4 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayabildi. Galatasaray, 4 maçta ise Belçika temsilcilerine mağlup oldu. Söz konusu 8 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırabilen sarı-kırmızılılar, kalesinde 17 gol gördü.