En düşük emekli maaşı 2026 Ocak’ta ne kadar olacak? Hangi oranlar öne çıkıyor? İşte SSK-Bağkur zam hesaplaması

En düşük emekli maaşı için 4 senaryo

2025 yılında en düşük emekli aylığı 16.881 TL olarak uygulanıyor. Bu rakam baz alınarak yapılan hesaplamada Ocak 2026 için ortaya çıkan tablo şöyle:

%13 zam: 19.075 TL

%14 zam: 19.244 TL

%15 zam: 19.413 TL

%16 zam: 19.581 TL





Böylece 2026 yılında en düşük emekli maaşının en az 19 bin TL, en çok 19 bin 500 TL seviyesine çıkması bekleniyor.