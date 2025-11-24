En düşük emekli maaşı 2026 Ocak’ta ne kadar olacak? Hangi oranlar öne çıkıyor? İşte SSK-Bağkur zam hesaplaması

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2026 Ocak zammı için geri sayım sürerken, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini sonrası dikkatler SSK ve Bağkur maaş artışlarına çevrildi. Açıklanacak Kasım-Aralık enflasyonu, yeni yılda en düşük emekli aylığının ne kadar yükseleceğini belirleyecek. Yetkililere göre yılbaşında tüm emekliler için yalnızca enflasyon oranında artış planlanıyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tahminler...
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini ve açıklanan 4 aylık enflasyon farkı sonrası gözler milyonlarca emeklinin yeni maaşına çevrildi. Hesaplamalara göre 2026 Ocak ayında en düşük emekli maaşı 19 bin TL ile 19 bin 500 TL arasında olacak.
Emeklinin gözü Kasım-Aralık verilerinde
Yeni yıl yaklaşırken 16,5 milyon emekli için zam hesapları hızlandı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı yüzde 10,25 olarak kesinleşti. Kasım ve Aralık ayı verileri, Ocak 2026 zammının belirlenmesinde son aşamayı oluşturacak.
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini %31-33 aralığına yükseltmesi, maaş artış oranlarına dair beklentileri de netleştirdi.
2026 Ocak zam tahmini: %13 - %16 arası artış
Hazine ve Çalışma Bakanlığı kaynaklarından gelen bilgilere göre hükümet, yılbaşında en düşük emekli maaşına ek bir refah payı vermeyi planlamıyor. Tüm emeklilere eşit şekilde enflasyon oranında artış yapılması hedefleniyor.
Kasım-Aralık dönemi enflasyonunun farklı senaryolara göre maaşa etkisi şöyle hesaplanıyor:
Enflasyon %1,5 gelirse: Zam oranı %13,58
%2,0 gelirse: Zam oranı %14,70
%2,5 gelirse: Zam oranı %15,83
Bu doğrultuda 2026 Ocak’ta SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı %13-%16 arasında olacak.
En düşük emekli maaşı için 4 senaryo
2025 yılında en düşük emekli aylığı 16.881 TL olarak uygulanıyor. Bu rakam baz alınarak yapılan hesaplamada Ocak 2026 için ortaya çıkan tablo şöyle:
%13 zam: 19.075 TL
%14 zam: 19.244 TL
%15 zam: 19.413 TL
%16 zam: 19.581 TL
Böylece 2026 yılında en düşük emekli maaşının en az 19 bin TL, en çok 19 bin 500 TL seviyesine çıkması bekleniyor.
Memur emeklileri için beklenti daha yüksek
Merkez Bankası’nın güncel tahminlerine göre memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme farkı nedeniyle %18-%20 aralığında zam alacak. Bu oran, SSK ve Bağkur emeklilerinin üzerinde gerçekleşecek.
İki aylık veriler zam oranını kesinleştirecek
Kasım ve Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2026 Ocak maaş artışları tamamen netleşecek. Çalışma Bakanlığı şu an için yeni bir düzenleme üzerinde çalışmıyor; tüm hesaplamalar enflasyon oranları üzerinden yürütülüyor.