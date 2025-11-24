Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, dövizdeki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Benzine indirim olacak mı? Motorine kaç lira indirim yapılacak? 24 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? İşte ayrıntılar...
Motorine zam geldiğine yönelik son dakika haberlerinin ardından 24 Kasım 2025 Cumartesi günü benzin ve LPG dahil, akaryakıt fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı.
AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI
Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 24 Kasım 2025 itibariyle şu şekilde:
İstanbul (Avrupa)
Benzin litre fiyatı: 54,99 TL
Motorin litre fiyatı: 59,47 TL
LPG litre fiyatı: 27,71 TL
MOTORİNE BU GECE İNDİRİM GELECEK!
Motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 44 kuruşluk indirim bekleniyor.
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.81 TL
Motorin litre fiyatı: 59.32 TL
LPG litre fiyatı: 27,08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.84 TL
Motorin litre fiyatı: 60.50 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 56.18 TL
Motorin litre fiyatı: 60.84 TL
LPG litre fiyatı: 27,53 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip ediliyor ve herhangi fiyat değişiminde gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.