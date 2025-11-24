Yeni Şafak
2026 Ocak memur zammı netleşiyor: En düşük ve en yüksek maaş ne olacak? İşte memur ve emekli zam oranları için beklenen tablo

20:4124/11/2025, Pazartesi
2026 Ocak memur zammı için enflasyon hesaplamasında sona yaklaşılırken, milyonlarca memurun merak ettiği en düşük ve en yüksek memur maaşıyla ilgili tahmini zam oranları ve yeni maaş aralıkları netleşmeye başladı. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda ne kadar zam oranı uygulanacak? İşte beklenen tahmini rakamlar ve son gelişmeler.

2026 Ocak memur zammı için geri sayım hızlandı. TÜİK’in açıkladığı son dört aylık enflasyon rakamlarıyla tablo netleşmeye başlarken, gözler kasım ve aralık verilerine çevrildi. Öğretmen, polis, doktor, hemşire ve tüm kamu çalışanları, yeni yılda maaşlarına yansıyacak artışı merak ediyor.


MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?


Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla kesinleşecek. Bu iki rakamın duyurulmasıyla hem 6 aylık enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı hesaplamaya dahil edilecek.

2026 OCAK MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?


2025 Temmuz döneminde memur maaşlarına yapılan %15,57’lik artışın 5 puanı toplu sözleşmeden kaynaklanmıştı. Yeni dönemde ise maaşlara şu adımlarla zam uygulanacak:

6 aylık enflasyon farkı

Enflasyon farkı ile %5 toplu sözleşme zammı arasındaki açık

2026 Ocak için belirlenen ek %11 toplu sözleşme zammı


Bu hesaba göre yıllık enflasyon senaryolarına göre üç ayrı zam oranı ortaya çıkıyor:

Enflasyon %31 olursa → zam %18,7

Enflasyon %32 olursa → zam %19,60

Enflasyon %33 olursa → zam %20,51








2026 OCAKTA ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon tahminleri doğrultusunda zam oranları netleşirken birçok kadroda Ocak maaşları şimdiden hesaplanmaya başladı. Temmuz 2025 maaşlarına göre yapılan tahmini artışa göre:


En düşük memur maaşı:

→ 39.000 – 39.600 TL aralığı

Öğretmen (9/1):

→ 46.800 – 47.500 TL

Hemşire:

→ 52.500 – 53.300 TL

Polis memuru:

→ 62.200 – 63.100 TL

Mühendis (1/4):

→ 74.000 – 76.000 TL

Uzman doktor:

→ 109.000 – 111.000 TL

Üst düzey memur:

→ 150.000 TL üzeri


Kesin rakamlar TÜİK’in aralık enflasyonu sonrasında ortaya çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN ÜÇ FARKLI SENARYO


En düşük emekli aylığı 2025 yılı boyunca kademeli olarak artırılmış ve temmuz itibarıyla 16.681 TL seviyesine yükselmişti.

2025 yılı enflasyonu şöyle gerçekleşirse:

%31 → 18.729 TL

%32 → 18.872 TL

%33 → 19.016 TL

olacak.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI ORTAYA ÇIKTI


Ekim ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz–ekim dönemi için oluşan enflasyon farkı da hesaplandı:

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için: %10,25

Memur ve memur emeklileri için: %5

Bu fark, ocak ayındaki maaşlara doğrudan yansıyacak.

 MEMUR ZAMMINDA GÖZLER ARALIK VERİSİNDE


2026 Ocak memur zammı için kritik iki veri kaldı. Aralık ayının tamamlanmasıyla birlikte hem memurlar hem de emekliler için yeni maaş tablosu resmen açıklanacak. Zam oranı %18–21 bandında şekillenirse, memur maaşlarında yılın en güçlü artışı görülmüş olacak.

