2026 Ocak memur zammı netleşiyor: En düşük ve en yüksek maaş ne olacak? İşte memur ve emekli zam oranları için beklenen tablo

2026 Ocak memur zammı için enflasyon hesaplamasında sona yaklaşılırken, milyonlarca memurun merak ettiği en düşük ve en yüksek memur maaşıyla ilgili tahmini zam oranları ve yeni maaş aralıkları netleşmeye başladı. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda ne kadar zam oranı uygulanacak? İşte beklenen tahmini rakamlar ve son gelişmeler.

1 /7 2026 Ocak memur zammı için geri sayım hızlandı. TÜİK’in açıkladığı son dört aylık enflasyon rakamlarıyla tablo netleşmeye başlarken, gözler kasım ve aralık verilerine çevrildi. Öğretmen, polis, doktor, hemşire ve tüm kamu çalışanları, yeni yılda maaşlarına yansıyacak artışı merak ediyor.



2 /7 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla kesinleşecek. Bu iki rakamın duyurulmasıyla hem 6 aylık enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı hesaplamaya dahil edilecek.

3 /7 2026 OCAK MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

2025 Temmuz döneminde memur maaşlarına yapılan %15,57’lik artışın 5 puanı toplu sözleşmeden kaynaklanmıştı. Yeni dönemde ise maaşlara şu adımlarla zam uygulanacak: 6 aylık enflasyon farkı Enflasyon farkı ile %5 toplu sözleşme zammı arasındaki açık 2026 Ocak için belirlenen ek %11 toplu sözleşme zammı

Bu hesaba göre yıllık enflasyon senaryolarına göre üç ayrı zam oranı ortaya çıkıyor: Enflasyon %31 olursa → zam %18,7 Enflasyon %32 olursa → zam %19,60 Enflasyon %33 olursa → zam %20,51















4 /7 2026 OCAKTA ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? Enflasyon tahminleri doğrultusunda zam oranları netleşirken birçok kadroda Ocak maaşları şimdiden hesaplanmaya başladı. Temmuz 2025 maaşlarına göre yapılan tahmini artışa göre:

En düşük memur maaşı: → 39.000 – 39.600 TL aralığı Öğretmen (9/1): → 46.800 – 47.500 TL Hemşire: → 52.500 – 53.300 TL Polis memuru: → 62.200 – 63.100 TL Mühendis (1/4): → 74.000 – 76.000 TL Uzman doktor: → 109.000 – 111.000 TL Üst düzey memur: → 150.000 TL üzeri

Kesin rakamlar TÜİK’in aralık enflasyonu sonrasında ortaya çıkacak.

5 /7 EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN ÜÇ FARKLI SENARYO

En düşük emekli aylığı 2025 yılı boyunca kademeli olarak artırılmış ve temmuz itibarıyla 16.681 TL seviyesine yükselmişti. 2025 yılı enflasyonu şöyle gerçekleşirse: %31 → 18.729 TL %32 → 18.872 TL %33 → 19.016 TL olacak.

6 /7 4 AYLIK ENFLASYON FARKI ORTAYA ÇIKTI

Ekim ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz–ekim dönemi için oluşan enflasyon farkı da hesaplandı: SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için: %10,25 Memur ve memur emeklileri için: %5 Bu fark, ocak ayındaki maaşlara doğrudan yansıyacak.