TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık'ta açıklanacak. TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Kasım TÜFE beklentisi yükselirken, yıl sonu enflasyon tahmini ve dolar/TL projeksiyonları güncellendi. Dört aylık enflasyon farkı da netleşti.





Kasım enflasyon verileri 3 Aralık’ta açıklanacak

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ait enflasyon verilerini 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da kamuoyuna duyuracak. Bu veriyle birlikte yılın ikinci yarısındaki fiyat eğilimi daha net görülecek. Aynı zamanda memur ve emeklilerin Ocak ayı zamlarında temel alınacak beş aylık enflasyon farkı da kesinleşmiş olacak. Ekonomistler, son iki aydaki enerji fiyatları, hizmet grubu artışları ve döviz hareketlerinin Kasım TÜFE’si üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekiyor.

Dört aylık enflasyon farkı netleşti

Temmuz–Ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon farkı artık belli. Hesaplamalar, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin bu süreç için %10,25, memur ve memur emeklilerinin ise %5 enflasyon farkı elde ettiğini gösteriyor. Bu oranlar, yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca kişinin alım gücüne ve Ocak zammı beklentilerine doğrudan etki edecek.





TCMB’nin Kasım anketinde beklentiler yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile ekonomistlerin katılımıyla hazırladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankette hem aylık TÜFE hem de yıl sonu enflasyon tahminlerinde hafif bir yukarı yönlü revizyon görülüyor. Kasım ayına yönelik TÜFE artışı beklentisi geçen ayki yüzde 1,55 seviyesinden %1,59'a yükseldi. Yıl sonu TÜFE tahmini ise %31,77'den %32,20'ye çıktı. Ekonomistlere göre hizmet enflasyonundaki yapışkanlık ve kur etkisi, enflasyon görünümünü yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.





Anket sonuçları, orta vadeli projeksiyonlarda da sınırlı bir yükselişe işaret ediyor. Katılımcıların 12 ay sonrası enflasyon tahmini %23,49, 24 ay sonrası tahmini ise %17,69 seviyesine çıktı. Bu tablo, piyasaların dezenflasyon sürecinin zamana yayılacağı yönündeki beklentilerini teyit ediyor.





Döviz kuru, cari açık ve büyüme beklentileri güncellendi

Piyasa Katılımcıları Anketi'nin döviz tarafındaki projeksiyonları, yıl sonunda dolar/TL'nin 43,4245 seviyesinde dengeleneceğine işaret ediyor. On iki ay sonrası tahmin ise 50,6169 olarak revize edildi. Cari işlemler dengesine ilişkin beklentilerde sınırlı bir değişim yaşandı; yıl sonu cari açık tahmini 20,9 milyar dolar, gelecek yıl için beklenti 24,3 milyar dolar seviyesine geriledi.





Büyüme tarafında ise daha iyimser bir tablo ortaya çıktı. Katılımcıların 2025 yılı için GSYH artış beklentisi %3,4’e, 2026 beklentisi ise %3,8’e yükseldi. Ekonomistler, iç talepteki dengelenme ve dış talepteki toparlanmanın büyüme üzerinde pozitif etki yaratabileceğini değerlendiriyor.

Para politikasına ilişkin beklenti değişmedi

Ankette yer alan politika faizi projeksiyonları, TCMB'nin kısa vadede faiz indirimine geçmeyeceği yönündeki piyasa algısını destekledi. Bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin faiz beklentisi %38,28 olarak korunurken, 12 ay sonrası tahmin %29,32 seviyesinde şekillendi. Bu veriler, enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanmadan gevşeme adımlarının beklenmediğini gösteriyor.





Ekim enflasyonu yılın seyrine ışık tutmuştu

TÜİK'in önceki ay yayımladığı verilere göre, Ekim ayında aylık enflasyon %2,55, yıllık enflasyon ise %32,87 olarak gerçekleşmişti. Kasım verisi, bu eğilimin güçlenip güçlenmediğine dair yeni sinyaller verecek.








