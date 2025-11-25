16 eski vekil de ‘CHP’yi yolsuzluktan temizleyin’ dedi

10 CHP'li milletvekilin Genel Başkan Özgür Özel'e yolsuzluk iddialarıyla ilgili mektup göndermesinin ardından bu kez de eski 16 CHP milletvekili de ‘Partiyi yolsuzluktan temizleyin’ çağrısı yaptı. Mektupta CHP içinde hızlı bir arınma süreci başlatılması gerektiği dile getirildi.
CHP’li 16 eski milletvekili Genel Başkan Özgür Özel’e "Partiyi yolsuzluktan temizleyin" çağrısıyla mektup gönderdi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen 10 milletvekili, Özel'e hitaben bir mektup kaleme alıp 'partide arınma' çağrısı yapmıştı. Bu çağrının ardından bir video mesaj yayınlanan Kılıçdaroğlu, CHP'nin rüşvet çarklarının müteahhitleriyle anılamayacağını vurguladı ve partinin şeffaflık içinde acilen temizlenmesi gerektiğini söyledi. Yapılan çağrılara bir yenisi dün eklendi. 16 eski vekil de bir mektup kaleme alıp Özel’e gönderdi. "Temiz toplum, temiz siyasetin öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yüz akıdır" başlığıyla yazılan bildiride Özel'e hitaben 4 öneride bulunuldu. CHP’nin yolsuzluktan arınması için bir mekanizme kurulması ifade edilen mektupta, "Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci işletilmelidir" denildi.
Genel Merkez’de Kılıçdaroğlu yankısı
- CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nun çıkışının yankıları devam ediyor. Genel Merkez, Kılıçdaroğlu’nun çevresiyle birlikte yürüttüğü bu politikanın parti içinde bir tür sözlü “darbe girişimi” olduğunu değerlendiriyor. Bu çizgide hareket edenlerin ilerleyen süreçte yollarının ayrılacağı ifade ediliyor. Bu paylaşımını destekleyen 9 milletvekiline de bu mesajın iletildiği belirtiliyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu’na destek veren partililere de uyarılarda bulunuldu iddia ediliyor.