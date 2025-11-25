16 eski vekil de ‘CHP’yi yolsuzluktan temizleyin’ dedi

CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nun çıkışının yankıları devam ediyor. Genel Merkez, Kılıçdaroğlu’nun çevresiyle birlikte yürüttüğü bu politikanın parti içinde bir tür sözlü “darbe girişimi” olduğunu değerlendiriyor. Bu çizgide hareket edenlerin ilerleyen süreçte yollarının ayrılacağı ifade ediliyor. Bu paylaşımını destekleyen 9 milletvekiline de bu mesajın iletildiği belirtiliyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu’na destek veren partililere de uyarılarda bulunuldu iddia ediliyor.