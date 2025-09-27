YKS ek tercih süreci 25 Eylül Perşembe günü 2025 ÖSYM tercih kılavuzunun yayınlanması ile başlamış oldu. Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen binlerce öğrenci YKS ek tercih yapacaklar. Peki, Üniversite ek tercih süreci ne zaman bitecek? İşte ilk yerleştirmelerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ikinci şans niteliği taşıyan 2026 YKS ek tercihleri için son gün!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ek tercih işlemlerinin AİS ekranı üzerinden alınmaya başlamasıyla birlikte merak ediliyor. 25 Eylül tarihinde başlayan 2025 YKS ek tercih süreci devam ediyor.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 YKS ek tercih kılavuzunun ardından tercih işlemleri 25 Eylül'de alınmaya başladı. 30 Eylül tarihine kadar alınacak olan ek tercih işlemlerinin ardından tercih dönemi sona erecek.
Geçtiğimiz yıllarda YKS ek tercih sonuçları, tercih işleminin bitmesinin ardından 2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl da ek tercih sonuçlarının ekim ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK, SON GÜN NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda, ek tercih başvuruları 25 Eylül itibarıyla başlamış bulunuyor. Bu işlemler 30 Eylül'e kadar devam edecek ve ardından ek tercih süreci tamamlanacak.
Geçmiş yıllarda ek tercih sonuçları, başvuru sürecinin sona ermesinden yaklaşık iki hafta sonra açıklanıyordu. Bu yıl da sonuçların ekim ayının ortalarına doğru duyurulması öngörülüyor.
EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ek tercih süresi boyunca tercih ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. Listelerde en fazla 24 üniversiteye veya bölüme yer verilebilecek. Merkezi yerleştirmede üniversite kazanan ancak herhangi bir bölüme kayıt yapmayan adaylar, ek tercih yapamayacak. Ek tercih yapabilmek için herhangi bir üniversite kazanılmamış olması gerekiyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU ÖN BİLGİ
Tercih süresi, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 130,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 1 Ekim 2025 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.