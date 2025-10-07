Yurt dışında ortaöğrenimini tamamlayan öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere yerleşebilmek için girdiği Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS/2) takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, YÖS/2 sınavı ne zaman yapılacak? YÖS hangi ülkelerde yapılmakta?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın (2025-YÖS/2) tarihi yaklaşıyor. Türkiye’deki üniversitelerde eğitim almak isteyen yabancı uyruklu adaylar, sınavla ilgili tüm detaylara ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimi üzerinden ulaşabiliyor. Peki, 2025-YÖS/2 sınavı hangi tarihte yapılacak? Başvurular ne zaman sona erecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı hakkında merak edilen tüm detaylar.
2025 YÖS/2 SINAVI NE ZAMAN?
2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2), Başkanlığımızca 19 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak.
YÖS sınavı, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde ve bazı yurt dışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Adaylar, sınav günü sabah saatlerinde kimlik kontrolü sonrası salonlara alınacak.
2025 YÖS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’ye göre YÖS/2 sınav sonuçlarının Kasım ayının ortasında ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası veya aday numarası ile öğrenebilecek.
YÖS'e Kimler Başvurabilir?
YÖS’e başvurabilmek için şu şartlar gerekiyor:
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
• Yabancı uyruklular,
• Türk vatandaşlığından çıkan yabancı uyruklular / mavi kartlılar
• Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
• Lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular.
TR-YÖS Senede Kaç Defa Yapılmaktadır?
TR-YÖS senede iki defa yapılmaktadır.
TR-YÖS'e Nereden ve Nasıl Başvurulabilir?
TR-YÖS ile alakalı bilgilere tryos.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir ve belirtilen web site üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
YÖS Hangi Ülkelerde Yapılmaktadır?
2024 yılı itibariyle YÖS 52 ülkede 78 merkezde yapılacaktır.