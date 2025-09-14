Zirai don destek ödemesi ne kadar?

Türkiye genelinde bahar aylarında etkili olan zirai don felaketine ilişkin çiftçilere yönelik destek ödemeleri için ilk resmi adım atıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 65 ilde 16 farklı ürün için zarar gören üreticilere destek sağlanacak. Bu kapsamda, hangi illerde ödemelerin yapılacağı ve hangi ürünlerin kapsama alındığı da netleşti. İşte zirai don desteğinden yararlanacak iller ve ürünler.

1 /8 Türkiye’nin dört bir yanında bahar aylarında etkili olan ve çiftçilere zor anlar yaşatan zirai don için destek ödemelerine ilişkin ilk plan açıklandı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar kapsamında, Türkiye genelinde 65 ilde ve 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak. Hangi ilde zirai don desteği yapılacak? İşte zirai don desteği yapılacak ürünler.

2 /8 Zirai don olayından etkilenen 65 ilde, 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak. "2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe girdi. Kararla bu yılın şubat, mart ve nisan aylarında meydana gelen zirai don olayından etkilenen 65 ilde, 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak.

3 /8 Bu kapsamda, 2025 üretim yılı için 13 Nisan'a kadar (bu tarih dahil) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan, Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/ nektarin, üzüm, vişne ürünleri zarar görenlere destek verilecek.

4 /8 Ayrıca, müracaat eden ve hasarları il/ilçe müdürlüklerince tespit edilen, tarım sigortası yaptırmamış veya tarım sigortası olup don teminatı bulunmayan, ve tarım sigortası don teminatı olan ancak, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları'nın, "Teminat Dışında Kalan Haller" başlıklı maddesi çerçevesinde tazminat alamamış çiftçiler destekten yararlanacak. Destek tutarı, girdi maliyetleriyle, hasar alanları ve hasar oranları nispetinde hesaplanarak ödenecek.

5 /8 Hangi ürünlere zirai don desteği verilecek? Kararın ekinde yayımlanan listeye göre, ödemeler ürün bazlı girdi maliyetleri dikkate alınarak yapılacak. Buna göre: Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, kayısı, portakal ve üzüm için girdi maliyeti 5.000 TL/dekar, Fındık için 4.200 TL/dekar,

6 /8 Kiraz için 6.500 TL/dekar, Limon için 4.500 TL/dekar, Vişne için 5.500 TL/dekar olarak belirlendi. Bu rakamlar, hasar oranlarına göre ve hasar alanlarına göre ödenecek. Ödemelere bu ay içinde başlanacak.

7 /8 Zirai don desteğinden yararlanacak iller hangileri?