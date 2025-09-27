19 yaşındaki yetenek Avrupa'nın gündeminde: 7 maçta 10 gole katkı yaptı

Milli Takım maçlarının oynanmasına çok az bir süre kaldı. Ay-Yıldızlılar, milli arada Bulgaristan ve Gürcistan ile karşılaşacak. Bu karşılaşmalar öncesinde ise genç yıldız adayımızın performansı Avrupa'nın gündemine yerleşti.
Futbolseverlerin Montella'ya binlerce mesaj atmasının perde arkasındaki isim Can Uzun. 19 yaşındaki futbolcu Frankfurt formasıyla adeta şov yapıyor.
Milli futbolcu, bugün oynanan M'Gladbach maçında 1 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Frankfurt mücadeleden 6-4 galip ayrıldı.
Hücumun her bölgesinde forma giyebilen oyuncu, sezona muhteşem bir giriş yaptı. Bundesliga'da çıktığı 5 maçta da gol atan genç yetenek toplamda çıktığı 7 maçta 6 gole ulaştı. Can Uzun 4 de asist yaptı.
Can Uzun, Şampiyonlar Ligi maçında da temsilcimiz Galatasaray'a karşı dikkati çeken bir performans sergilemişti.
Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, milli futbolcumuz hakkında önceki günlerde yaptığı açıklamada, "Can Uzun'un kalitesi çok yüksek. Bazı anlar için ona ihtiyacımız var. Nerede ne yapacağını çok iyi biliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Birçok Avrupa devinin transfer listesine giren Can Uzun için Frankfurt yönetiminin 50 milyon Euro seviyelerinde fiyat biçtiği belirtiliyor.