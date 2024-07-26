8 yıl Liverpool forması giymişti: Beşiktaş’a 9 kupalı 1.95’lik savunma!

Transfer sezonuna yaptığı yıldız takviyeleri ile damga vuran Beşiktaş, savunma bölgesine arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar 8 yıl Liverpool forması giyen tecrübeli ismi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Şuan kulüpsüz olan oyuncunun piyasa değeri ise 8 milyon euro. Detaylar haberimizde.

1 / 13 Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



2 / 13 Savunma bölgesine takviye yapacak olan siyah-beyazlılar aradığı kanı buldu.



3 / 13 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile kontratı ve sözleşmesi sona eren Joel Matip, menajerler aracılığıyla Kara Kartal’a önerildi.



4 / 13 Kamerunlu futbolcunun, birkaç takım ile daha görüşeceği ve buna göre kariyerine yön vereceği belirtildi.



5 / 13 Ancak Beşiktaş teknik heyetinin de 32 yaşındaki oyuncuya sıcak baktığı bildirildi.



6 / 13 Buna göre deneyimli futbolcu ile önümüzdeki günlerde masaya oturulması ve şartların konuşulması bekleniyor.



7 / 13 Fakat transferde aceleci olmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, stoper transferini bir an önce çözüme kavuşturmayı hedefliyor.



8 / 13 Joel Matip, kariyeri boyunca toplam 498 resmi maça çıktı.



9 / 13 Tecrübeli stoper söz konusu müsabakalarda 45 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.



10 / 13 Joel Matip kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Joel Andre Job Matip, 8 Ağustos 1991'de Almanya'nın Bochum şehrinde doğmuştur. Hem Kamerun hem de Almanya vatandaşı olan Matip, futbol kariyerine genç yaşta Almanya'da başlamıştır.



11 / 13 Joel Matip, futbol kariyerine doğduğu şehir olan Bochum'da başladı ve sonrasında genç yaşta SC Weitmar 45'e geçiş yaptı.



12 / 13 Matip, Schalke 04 forması altında profesyonel kariyerine başladı ve 2009-2016 yılları arasında bu takımda oynadı.