8 yıl Liverpool forması giymişti: Beşiktaş’a 9 kupalı 1.95’lik savunma!

Transfer sezonuna yaptığı yıldız takviyeleri ile damga vuran Beşiktaş, savunma bölgesine arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar 8 yıl Liverpool forması giyen tecrübeli ismi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Şuan kulüpsüz olan oyuncunun piyasa değeri ise 8 milyon euro. Detaylar haberimizde.
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Savunma bölgesine takviye yapacak olan siyah-beyazlılar aradığı kanı buldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile kontratı ve sözleşmesi sona eren Joel Matip, menajerler aracılığıyla Kara Kartal’a önerildi.
Kamerunlu futbolcunun, birkaç takım ile daha görüşeceği ve buna göre kariyerine yön vereceği belirtildi.
Ancak Beşiktaş teknik heyetinin de 32 yaşındaki oyuncuya sıcak baktığı bildirildi.
Buna göre deneyimli futbolcu ile önümüzdeki günlerde masaya oturulması ve şartların konuşulması bekleniyor.
Fakat transferde aceleci olmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, stoper transferini bir an önce çözüme kavuşturmayı hedefliyor.
Joel Matip, kariyeri boyunca toplam 498 resmi maça çıktı.
Tecrübeli stoper söz konusu müsabakalarda 45 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.
Joel Matip kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Joel Andre Job Matip, 8 Ağustos 1991'de Almanya'nın Bochum şehrinde doğmuştur. Hem Kamerun hem de Almanya vatandaşı olan Matip, futbol kariyerine genç yaşta Almanya'da başlamıştır.
Joel Matip, futbol kariyerine doğduğu şehir olan Bochum'da başladı ve sonrasında genç yaşta SC Weitmar 45'e geçiş yaptı.
Matip, Schalke 04 forması altında profesyonel kariyerine başladı ve 2009-2016 yılları arasında bu takımda oynadı.
2016 yılında, Joel Matip serbest transferle Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a katıldı. Liverpool'da Jürgen Klopp'un yönetimi altında, savunmanın önemli bir parçası haline geldi.