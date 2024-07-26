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Spor

8 yıl Liverpool forması giymişti: Beşiktaş’a 9 kupalı 1.95’lik savunma!

09:46 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 09:46 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Transfer sezonuna yaptığı yıldız takviyeleri ile damga vuran Beşiktaş, savunma bölgesine arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar 8 yıl Liverpool forması giyen tecrübeli ismi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Şuan kulüpsüz olan oyuncunun piyasa değeri ise 8 milyon euro. Detaylar haberimizde.

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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.


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Savunma bölgesine takviye yapacak olan siyah-beyazlılar aradığı kanı buldu.


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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile kontratı ve sözleşmesi sona eren Joel Matip, menajerler aracılığıyla Kara Kartal’a önerildi.


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Kamerunlu futbolcunun, birkaç takım ile daha görüşeceği ve buna göre kariyerine yön vereceği belirtildi.


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Ancak Beşiktaş teknik heyetinin de 32 yaşındaki oyuncuya sıcak baktığı bildirildi.


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Buna göre deneyimli futbolcu ile önümüzdeki günlerde masaya oturulması ve şartların konuşulması bekleniyor.


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Fakat transferde aceleci olmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, stoper transferini bir an önce çözüme kavuşturmayı hedefliyor.


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Joel Matip, kariyeri boyunca toplam 498 resmi maça çıktı.


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Tecrübeli stoper söz konusu müsabakalarda 45 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.


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Joel Matip kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Joel Andre Job Matip, 8 Ağustos 1991'de Almanya'nın Bochum şehrinde doğmuştur. Hem Kamerun hem de Almanya vatandaşı olan Matip, futbol kariyerine genç yaşta Almanya'da başlamıştır.


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Joel Matip, futbol kariyerine doğduğu şehir olan Bochum'da başladı ve sonrasında genç yaşta SC Weitmar 45'e geçiş yaptı.


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Matip, Schalke 04 forması altında profesyonel kariyerine başladı ve 2009-2016 yılları arasında bu takımda oynadı. 

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2016 yılında, Joel Matip serbest transferle Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a katıldı. Liverpool'da Jürgen Klopp'un yönetimi altında, savunmanın önemli bir parçası haline geldi.


#Liverpool
#Beşiktaş
#Joel Matip
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