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Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza hayatını kaybetti

Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza hayatını kaybetti

Haber Merkezi
11:5416/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bir dönem Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza'nın Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

Bir dönem Hatayspor forması giyen ve Süper Lig'in de eski gol kralı olan Aaron Boupendza'nın hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Romanya basınında yer alan habere göre; Aaron Boupendza'nın Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

Çin Ligi ekiplerinden ZJ FC forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun ölümünde 3 ihtimal bulunuyor.

Romanya basınında yer alan haberde, ilk ihtimalin kazara düşmüş olabileceği.

İkinci ihtimal ise kardeşiyle tartıştığı ve Boupendza'nın bu sıra hayatını kaybetmiş olabileceği.

Haberde yer alan son ihtimal ise Boupendza'nın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

ZJ FC kulübünün de Aaron Boupendza'ya ulaşmaya çalıştığı fakat bu haberler çıkana kadar ulaşamadığı iddia edildi.

TVR'nin haberine göre; Çin polisi, olayın bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyor.

Boupendza, 2020-2021 sezonunda Hatayspor forması giymişti.

Boupendza o sezonu 22 golle, gol kralı olarak tamamlamıştı.

Boupendza daha sonra 4.25 milyon euro karşılığında Al Arabi'ye transfer olmuştu.

Al Arabi'den sonra sırasıyla Al Shabab, Cincinnati ve Rapid Büreş formaları giyen Boupendza, 30 Ocak 2025 tarihinde Çin Süper Ligi takımlarından ZJ FC'ye imza atmıştı.

Aaron Boupendza'nın ölümüyle ilgili henüz ZJ FC kulübünden resmi bir açıklama geldi.

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