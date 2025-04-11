Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Abdülkerim Bardakcı’dan dokunaklı Gazze mesajı

Abdülkerim Bardakcı’dan dokunaklı Gazze mesajı

09:4611/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’ın milli yıldızı Abdülkerim Bardakcı, Gazze’de yaşanan insanlık trajedisine sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaştığı yürek sızlatan mesajda, çocuk ölümlerine dikkat çekti.

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşananlarla ilgili bir paylaşımda bulundu.


Abdülkerim, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede "En ağır kefen en küçüğü olandır.


Gazze'de 2023'ten bu yana ez az 18 bin çocuk katledildi." ifadelerine yer verdi.


Abdülkerim Bardakcı'nın sosyal medya paylaşımı.

#Abdülkerim Bardakcı
#Gazze
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor! Duruşma ne zaman, saat kaçta, nerede olacak?