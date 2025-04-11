Abdülkerim Bardakcı’dan dokunaklı Gazze mesajı

Galatasaray’ın milli yıldızı Abdülkerim Bardakcı, Gazze’de yaşanan insanlık trajedisine sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaştığı yürek sızlatan mesajda, çocuk ölümlerine dikkat çekti.
Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşananlarla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Abdülkerim, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede "En ağır kefen en küçüğü olandır.
Gazze'de 2023'ten bu yana ez az 18 bin çocuk katledildi." ifadelerine yer verdi.
Abdülkerim Bardakcı'nın sosyal medya paylaşımı.