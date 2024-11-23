Suudi Arabistan Pro Lig 11. haftasında Al Nassr evinde Al Quadisiya’yı konuk etti. Ronaldo’nun golü Al Nassr’a yetmedi ve karşılaşma konuk ekip Al Quadisiya’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Al Nassr bu sonuçla 22 puanla 3. sırada yer alırken Al Quadisiya aynı puanla 5. sırada yer aldı. Al Nassr - Al Quadisiya maç özeti haberimizde.
Arabistan Pro Lig 11. haftasında Al Nassr evinde Al Quadisiya ile karşılaştı.
Al Nassr’ı öne geçiren golü Cristiano Ronaldo 32. dakikada kaydetti.
Konuk ekip Julian Quinones ve Pierre Aubameyang’ın attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Al Nassr bu sonuçla 3. mağlubiyetini alarak 22 puanla maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.
Al Quadisiya ise 7. galibiyetini alarak 22 puanla 5. sırada yer aldı.
AL NASSR - AL QUADİSİYA MAÇ ÖZETİ
Al Nassr - Al Quadisiya maç özetini izlemek için TIKLAYIN.