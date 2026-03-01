Antalyaspor - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

SÜPER LİG'DE 60. RANDEVU





Fenerbahçe, Antalyaspor ile Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 59 lig mücadelesinde Fenerbahçe 40 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor, 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.







