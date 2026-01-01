Yeni Şafak
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü açıklandı: Volkan Demirel ile anlaşma bozuldu

1/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor yeni teknik direktörünü belirledi. Volkan Demirel ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alsa da Akdeniz ekibi transfer tahtasını açamadı ve anlaşma bozuldu. Alternatif isimlere yönelen kırmızı-beyazlı ekip, yeni hocasıyla el sıkıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük görevine getireceği ismi belirledi. 

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, kırmızı-beyazlılarda yönetim yapılan görüşmeler sonucu teknik direktör Sami Uğurlu anlaşma sağladı.

Antalyaspor, 47 yaşındaki çalıştırıcı Sami Uğurlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Alanyaspor'da görev yapan Uğurlu, çıktığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 1.48 maç başı puan ortalaması yakalamıştı.

