Arda Güler anketi sonuçlandı: İşte İspanyolların milli futbolcuyla ilgili kararı

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'nun getirilmesinin ardından Arda Güler'in takımdaki rolü merak konusu oldu. İspanyol basını milli futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir anket paylaştı.
Real Madrid'de teknik direktörlüğe Xabi Alonso'nun getirilmesi sonrası Arda Güler'in takımdaki pozisyonu merak konusu.
Carlo Ancelotti yönetiminde istediği süreleri bulamayan milli futbolcunun Xabi'yle birlikte parlayacağı şeklinde yorumlar yapılıyor.
Bu noktada İspanyol basınından AS, Arda Güler'le ilgili dikkat çeken bir anket yayımladı.
AS'ın düzenlediği ankette, 20 yaşındaki oyuncu için 'takımdan ayrılacak', 'yedek oyuncu olacak', 'takımın yıldızı olacak" şıkları yer aldı.
Ankete katıların yüzde 62'si Arda Güler'in takımın yıldızı olacağı yönünde oy kullandı.
Arda Güler'in yedek olacağının öngörüldüğü şık, oyların yüzde 25'ini aldı. Takımdan ayrılacağı yönünde oy kullananlar ise yüzde 13'te kaldı.
İşte o anketin sonucu