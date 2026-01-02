Yeni Şafak
Arda Güler için dudak uçuklatan rakam: Yeni talibi belli oldu!

Arda Güler için dudak uçuklatan rakam: Yeni talibi belli oldu!

İngiltere'de şampiyonluğa koşan Arsenal, Real Madrid’in milli yıldızı Arda Güler için kesenin ağzını açtı. Londra devi, genç yeteneği zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak için adeta serveti gözden çıkardı.

İngiltere Premier League’de liderliğini sürdüren Arsenal, transfer çalışmalarına devam ediyor.

İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre Londra temsilcisi, milli yıldızımız Arda Güler’i transfer listesine ekledi.


İngiliz kulübünün, zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama modeliyle genç oyuncunun transferini mümkün kılabileceğine inandığı belirtildi.


80 MİLYON EURO


Arsenal’in, Real Madrid’i ikna etmek için yaklaşık 80 milyon euro civarında resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.


ALONSO'DAN İZİN YOK



Real Madrid cephesinde ise Xabi Alonso, bu transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. İspanyol teknik adamın, Arda Güler’in takımdan ayrılmasına izin vermediği aktarıldı.


#Arda Güler
#Real Madrid
#La Liga
