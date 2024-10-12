Arda Güler İspanya'da gündem oldu: Fantastik bir dribling

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaştığı Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta forma giyen milli yıldız Arda Güler'in performansı ise İspanya'da manşetleri süsledi.
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4'ün 3. haftasında A Milli Takımımız Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geldi.
Maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen milliler rakibini İrfan Can Kahveci'nin 69. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. A Milli Takım grubun 4. maçında deplasmanda İzlanda'ya konuk olacak.
Türkiye'nin Karadağ'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi.
Karşılaşmanın 38. dakikasında Karadağlı oyuncu Marko Bakic'e attığı çalımlar izleyicilerin gözlerinin pasını sildi.
İspanyol basını, Real Madrid'in genç yıldızının performansına kayıtsız kalmadı. İşte Fotomaç'ta yer alan habere göre o başlıklar...
MUNDO DEPORTIVO - "Türkiye'nin galibiyetinde parlayan Arda Güler bireysel hareketleriyle gösteriş yaptı."
AS - "Arda Güler, rakibini gözlerini ovuşturmak zorunda bırakacak bir çalımla rakibini yok ediyor." mesajıyla Arda'nın attığı çalımı paylaşan AS yıldız oyuncu için, "Türk oyuncu fantastik bir dribling yaparak maçın en göz kamaştırıcı oyununu bir kez daha geride bıraktı. Her maçta etkileyici işler yapıyor." ifadelerini kullandı.
MARCA - "Arda Güler'in Türkiye'si Prosinecki duvarını yıkıyor" başlığıyla paylaşılan haberde, "Maç, Arda Güler'in liderliğinde baştan sona yerel bir monolog halinde geçti." ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.
REVELO - "Arda Güler'in Türkiye'nin galibiyetinde muhteşem hareketleri vardı. Real Madrid'li oyuncu Karadağ karşısında parladı."