Arda Güler İspanya'da gündem oldu: Fantastik bir dribling

AS - "Arda Güler, rakibini gözlerini ovuşturmak zorunda bırakacak bir çalımla rakibini yok ediyor." mesajıyla Arda'nın attığı çalımı paylaşan AS yıldız oyuncu için, "Türk oyuncu fantastik bir dribling yaparak maçın en göz kamaştırıcı oyununu bir kez daha geride bıraktı. Her maçta etkileyici işler yapıyor." ifadelerini kullandı.











