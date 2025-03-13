Arda Güler sezon sonunda Real Madrid'den ayrılıyor: Yeni adresi duyuruldu

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Haberde, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birçok teklif alan Arda Güler'in Serie A'ya özellikle Inter'in ilgisine sıcak baktığı aktarıldı. Inter yönetimi, Hakan Çalhanoğlu ile olan yakın ilişkisi nedeniyle Arda Güler'i transfer etmek için bir avantaja sahip olduklarını düşünüyor.











