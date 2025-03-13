Arda Güler sezon sonunda Real Madrid'den ayrılıyor: Yeni adresi duyuruldu

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bir türlü gözüne giremeyen milli oyuncu Arda Güler ayrılığı kafasına koydu. Avrupa basını, 20 yaşındaki yıldız ismin yeni sezonda forma giymeye yakın olduğu takımı yazdı. İşte detaylar...
Real Madrid'e transfer olduğu günden itibaren bir türlü istenilen düzeyde forma şansı bulamayan Arda Güler'in geleceği merak konusu.
ARDA GÜLER REAL MADRİD'DEN AYRILACAK MI?
20 yaşındaki yıldız oyuncunun da bu durumdan rahatsız olduğu ve gelecek sezon Madrid devinden ayrılmayı düşündüğü ortaya çıktı. Avrupa'nın önde gelen haber kaynaklarından Tuttosport'un aktardığı bilgiye göre, Arda Güler'in yeni adresi İtalya olabilir.
Real Madrid, sezon sonunda Arda Güler'i satmaya sıcak bakıyor fakat oyuncuyu bonservisiyle göndermek istemiyor. Bu yüzden Madrid, transferi kiralama veya geri satın alma opsiyonlu satış düşünüyor.
ARDA GÜLER HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?
Haberde, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birçok teklif alan Arda Güler'in Serie A'ya özellikle Inter'in ilgisine sıcak baktığı aktarıldı. Inter yönetimi, Hakan Çalhanoğlu ile olan yakın ilişkisi nedeniyle Arda Güler'i transfer etmek için bir avantaja sahip olduklarını düşünüyor.
Real Madrid ile sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek olan Arda Güler'in güncel piyasa değeri 45 milyon euro. Bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 3 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.