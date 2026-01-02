Aykut Kocaman’dan Mourinho için olay sözler: ‘Yasal dolandırıcı!’

Fenerbahçe’nin efsane ismi Aykut Kocaman, Jose Mourinho’nun sarı-lacivertli kulübe geliş ve gidiş sürecini zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Mourinho’nun saha dışı gerilimlerine ve "kibirli" tavrına dikkat çeken Kocaman, Portekizli teknik adamın kulüpten ayrılış tarzını "yasal dolandırıcılık" olarak nitelendirdi.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve futbolcusu Aykut Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbol adamının Jose Mourinho ile ilgili yaptığı “Yasal dolandırıcılık” benzetmesi sosyal medyayı adeta salladı. Kocaman'ın açıklamaları şöyle:
"Doğru yönetildiğini düşünmüyorum Mourinho'nun. Çünkü ona futbolun dışında başka bir alan sunuldu onu eklemekte fayda var. Çok sevdiği alanlar zaten çatışma, sinirlerle oynama benzeri. Oralarda yürümeye çalıştı.
Fakat seçim kazandıracak büyük bir hamle, büyük bir güç, büyük bir enerji yaratacağını söylerken aynı zamanda şunu da söylüyordum, doğru yönetilemez ve işler istediği gibi gitmezse seçim kazandırırken getireceği enerjiden daha büyük bir harabiyet yaratacağını düşünüyordum. Her yerde de dostlarımla konuşurken bu cümleleri kurdum. Aşağı yukarı tam böyle oldu.
“YASAL DOLANDIRICILIK GİBİ OLDU”
En büyük harabiyeti saha için mali tarafı, davranış tarafı... Kelimeyi doğru kullanmak istiyorum ama böyle bir yasal dolandırıcılık gibi oldu bırakış tarzı.
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynuyorsun sonra o kulübe gidiyorsun, oyuncu aldırıyorsun... Girmek istemiyorum bu konuya çok üzücü, sıkıcı. Biraz kelimelerin istemeden başka tarafa gideceği yer.
Saha dışına odaklanmış, saha içini umursamayan bir teknik direktörden yarattığı o kibirli durumdan ve gerilimden sonra aslında hangi antrenör gelirse gelsin çok fazla bir şey yapması gerekmiyordu. Sadece ve sadece doğal, samimi olması yetecekti... Tedesco bunu yaptı, çok doğru oldu."