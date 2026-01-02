Aykut Kocaman’dan Mourinho için olay sözler: ‘Yasal dolandırıcı!’

Saha dışına odaklanmış, saha içini umursamayan bir teknik direktörden yarattığı o kibirli durumdan ve gerilimden sonra aslında hangi antrenör gelirse gelsin çok fazla bir şey yapması gerekmiyordu. Sadece ve sadece doğal, samimi olması yetecekti... Tedesco bunu yaptı, çok doğru oldu."



