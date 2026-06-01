Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Aziz Yıldırım'dan bomba hamle! Milli yıldızın babası ve menajeriyle görüştü

Aziz Yıldırım'dan bomba hamle! Milli yıldızın babası ve menajeriyle görüştü

09:311/06/2026, Pazartesi
G: 1/06/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'den rekor bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yeniden sarı-lacivertli formayı giyebilir. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın, milli futbolcunun babası ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, rüya gibi bir transfer hamlesiyle tüm camiayı ayağa kaldırmaya hazırlanıyor. Yıldırım'ın Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'i bir sezonluğuna kiralama planı üzerinde çalıştığı bilgisi gündeme bomba gibi düştü.

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin başkan adayı, 21 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadroya katmayı, sarı-lacivertli kulübü 12 yıldır beklenen şampiyonluk hedefine ulaşması açısından kritik öneme sahip görüyor. 

Bu hamle ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk için rüzgarı arkasına alması bekleniyor. Ayrıca şampiyonluk kadar önemli bir detay daha var: Genç nesillerin ve çocukların yeniden Fenerbahçeli olması. 

Yıldırım, Arda Güler'in sarı-lacivertli forma altında oynamasının çocukların gönlünü yeniden Fenerbahçe'ye bağlaması açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. Aziz Yıldırım'ın Arda Güler hamlesi sadece fikir aşamasında da kalmadı.

Aziz Yıldırım'ın Arda Güler'in babası ve menajeriyle doğrudan görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Arda Güler’in ikna edilmesi halinde, milli oyuncunun Fenerbahçe'ye bir sezonluğuna dönmesi için resmi adımların atılacağı vurgulanıyor.

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Arda'nın büyük ihtimalle Jose Mourinho olacak yeni teknik direktör ile birlikte Real Madrid'deki rolünü gördükten sonra vereceği karara bağlı olacak.

#Fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Arda Güler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB İOKBS bursluluk sınavı T.C. ile sorgulama 2026! meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları öğrenme ekranı!