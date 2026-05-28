Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi gündemi sarsacak hamle! Türkiye'nin sevgilisini Kadıköy'e getirmek için harekete geçti

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, yeni sezonda futbol takımının başına getireceği teknik adam konusunda çıtayı en üst seviyeye çıkardı. Yıldırım cephesi sarı-lacivertli ekibin başına ses getirecek bir ismi getirmek için çalışmalara başladı. İşte detaylar.
Aziz Yıldırım, seçim süreci öncesinde dikkat çeken bir teknik direktör hamlesiyle gündeme geldi. Fenerbahçe başkan adayı, teknik direktör listesinde sürpriz bir isme yöneldi.
Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Yıldırım cephesi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgileniyor ve tecrübeli çalıştırıcıyı kadroya dahil etmek istiyor.
Planlamaya göre, Dünya Kupası sürecinin ardından Montella ile resmi temasların kurulması hedefleniyor.
Görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde İtalyan teknik adam, listedeki en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkacak.
Bu gelişme, Fenerbahçe cephesinde teknik direktör tartışmalarını yeniden alevlendirirken, camiada da büyük merak uyandırdı.
Sürecin nasıl ilerleyeceği ve Montella’nın olası kararının ne olacağı ise Dünya Kupası sonrası netlik kazanacak.