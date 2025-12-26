Bahis soruşturmalarının ardından Türk futbolu için büyük tehlike

Türkiye'de sürdürülen futbolda bahis soruşturmaları büyüyerek devam ediyor. Şimdiye kadar yüzlerce kişinin gözaltına alındığı soruşturma süreci UEFA tarafından da çok yakından takip ediliyor.

1 /8 UEFA'lı yetkililer, Türkiye'de sürdürülen bahis soruşturmasına yönelik takipte.

2 /8 UEFA'nın Türkiye'de yürütülen bahis soruşturması ve TFF'nin verdiği cezalara ilişkin süreci gözlemlediği aktarılırken sezon sonuna doğru yetkililerden rapor isteyeceği belirtildi.

3 /8 UEFA'nın isteyeceği raporun Türkiye'deki yarışmanın etkilenip etkilenmediği konusuyla ilgili olacak. UEFA, Türkiye'deki futbol ikliminde oluşan sürece şüpheyle bakması halinde Türk takımlarını Avrupa kupalarından men edebilir.

4 /8 UEFA'ya yakın kaynaklar konuyla ilgili olarak, "Süreci takip ediyoruz" dese de şu ana olumsuz bir karar söyleminde bulunmadılar.

5 /8 UEFA Başkanı Ceferin'in Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olduğu biliniyor. Birçok kez Türkiye'ye ziyarette de bulunan deneyimli futbol yöneticisinin ilerleyen günlerde yeniden Türkiye'ye gelebileceği aktarıldı.

6 /8 UEFA, Türkiye'de yargılama sürecine inanmaz ve futboldaki şüpheli ortamı göz önünde bulundurursa Türkiye'deki hiçbir takım Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.

7 /8 Ancak UEFA, şimdiye kadar bu denli büyük bir men cezasına kalkışmadı. İtalya'daki bahis skandallarının yaşandığı süreçte bile cezalar sadece takımlarla sınırlı kalmıştı.