Barcelona ve Liverpool transfer savaşında: Yıldız futbolcu için 100 milyon euro!

Milan’da ilk sezonlarında adaptasyon süreci yaşasa da, 2021-22 sezonunda Serie A şampiyonluğu kazanarak büyük bir çıkış yakaladı ve o sezonun “Serie A En Değerli Oyuncusu” seçildi. Ayrıca 20 Aralık 2020’de Sassuolo’ya karşı 6. saniyede attığı golle, Serie A ve Avrupa’nın en büyük beş liginde tarihin en hızlı golünü kaydetme rekorunu kırdı.