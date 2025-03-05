Barcelona ve Liverpool transfer savaşında: Yıldız futbolcu için 100 milyon euro!

Serie A ekiplerinden Milan forması Portekizli yıldız Rafael Leao’nun bonservis bedeli belli oldu. Dünya devlerini peşine takan yıldız futbolcuya Barcelona ve Liverpool talip oldu. Detaylar haberimizde.
Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao için Barcelona'nın ardından Liverpool'da harekete geçti. Team Talk'ın haberine göre; İngiliz ekibi cazip bir fiyata transfer girişiminde bulunmak istiyor.
Haberde ise Milan'ın Leao için belirlediği ücretim 100 milyon Euro olduğu belirtildi. Aynı zamanda Liverpool'un Luiz Diaz'ın takımdan ayrılma durumuna karşın bu hamleyi yapmayı düşündüğü vurgulandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon 38 maça çıkan Rafael Leao, bu müsabakalarda 10 gol atıp 8 asist yapma başarısı gösterdi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro.
RAFAEL LEAO KİMDİR?
Rafael Leão, tam adıyla Rafael Alexandre da Conceição Leão, 10 Haziran 1999 tarihinde Portekiz’in Almada şehrinde doğmuş bir profesyonel futbolcudur. Serie A kulübü AC Milan’da sol kanat oyuncusu olarak forma giyen Leão, .evikliği, top sürme yeteneği ve hızıyla tanınıyor. Leão, günümüz futbolunun en iyi kanat oyuncularından biri olarak kabul edilir.
Leão, Angola kökenli bir baba ve São Tomé ve Príncipe kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. “Leão” soyadı Portekizce’de “aslan” anlamına gelir ve bu isim, onun sahadaki güçlü ve dominant tarzını adeta yansıtır. Futbol yolculuğuna 9 yaşında Sporting CP’nin altyapısında başladı.
2017’de henüz 17 yaşındayken Sporting’in rezerv takımında ilk maçına çıktı ve 2018’de A takıma yükselerek Primeira Liga’da boy gösterdi. Ancak aynı yıl, Sporting tesislerinde taraftarların oyunculara saldırdığı bir olay sonrası kulüple sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Ardından 2018’de bedelsiz olarak Fransa’nın Lille takımına transfer oldu. Lille’de geçirdiği tek sezonda 26 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. 2019’da ise AC Milan, Leão’yu 35 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Milan’da ilk sezonlarında adaptasyon süreci yaşasa da, 2021-22 sezonunda Serie A şampiyonluğu kazanarak büyük bir çıkış yakaladı ve o sezonun “Serie A En Değerli Oyuncusu” seçildi. Ayrıca 20 Aralık 2020’de Sassuolo’ya karşı 6. saniyede attığı golle, Serie A ve Avrupa’nın en büyük beş liginde tarihin en hızlı golünü kaydetme rekorunu kırdı.