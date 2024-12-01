Barış Alper Yılmaz için 20 milyon Euro'luk teklif! Galatasaray sıcak bakıyor

Galatasaray'ın son sezonlarda öne çıkan isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz'ın, talipleri artıyor. Son olarak Avrupa'nın önde gelen kulübünün 20 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı öne sürüldü.
Barış Alper Yılmaz, özellikle geçen sezon Galatasaray'ın ligde kazandığı şampiyonlukta takımın en etkili isimlerinden biri olmuştu.
Yaz aylarında gerçekleşen EURO 2024 turnuvasında da A Milli Takım formasıyla başarılı oyununu devam ettiren genç forvet Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.
Galatasaray, o dönem yoğun ilgiye rağmen elden çıkarmadığı Barış Alper Yılmaz'a ocak ayında veda etmeye hazırlanıyor.
Serie A ekiplerinden Lazio, Barış Alper Yılmaz transferi için düğmeye bastı.
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği haberde başkent ekibinin, milli futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istediği ve Galatasaray ile görüşmelere başladığını aktardı.
Lazio'nun Barış Alper Yılmaz için 20 milyon Euro bütçe ayırdığı ve sarı-kırmızılıların da bu teklife sıcak baktığı bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.
Barış Alper Yılmaz ile Lazio'nun yanı sıra Premier Lig'den de ilgilenen kulüpler bulunuyor. Nottingham Forest ve Aston Villa 24 yaşındaki forvetin durumunu yakından takip ediyor.
Geçen sezon Galatasaray'ın yaşadığı şampiyonlukta skor katkısı ve mücadelesiyle kilit isimlerden olan Barış Alper Yılmaz eski günlerini aratıyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 20 maçta görev yapan milli futbolcunun 5 gol ve 1 asisti bulunuyor.