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Barış Alper Yılmaz'ın Immobile'ye yaptığı faul kırmızı kart mı? Eski hakemler ne dedi?

Barış Alper Yılmaz'ın Immobile'ye yaptığı faul kırmızı kart mı? Eski hakemler ne dedi?

Haber Merkezi
21:2128/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisine Barış Alper Yılmaz'ın, Immobile'ye yaptığı faul damgasını vurdu. Peki, Barış Alper Yılmaz'ın Immobile'ye yaptığı faul kırmızı kart mı? Son adam kuralı geçerli mi? Eski hakemler açıkladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında kritik bir pozisyon yaşandı.

Immobile, Galatasaray savunmasını açık alanda yakaladı.

Daha sonra Immobile, Barış Alper Yılmaz'ın hareketiyle yerde kaldı.

Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler, faul kararını verdi.

Kardeşler, Barış Alper Yılmaz'a sarı kart gösterdi.

Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet, Barış Alper Yılmaz'ın bariz gol şansını engellediği ve son adam olduğu düşüncesiyle kırmızı kart için hakeme isyan etti.

Peki eski hakemler bu pozisyona ne dedi?

Deniz Ateş Bitnel: "Barış Alper Yılmaz'ın İmmobile 'ye müdahalesi faul ve Bariz Gol Şansını engellediği için Kırmızı Kart olmalıydı!!!"

#Galatasaray
#Beşiktaş
#Süper Lig

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