Benfica son anda kupadan oldu! Portekiz basını faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kesti

"Maçın kaderini belirleyecek anlarda başroldeydi"





Gazete, 7 puanla en yüksek notu verdiği Orkun Kökçü için "Güçlüydü. Ceza sahası dışından, çok güçlü bir sağ ayak vuruşuyla, tüm Sporting savunmasını şaşırtan, ustalıkla atılmış gol Türk milli futbolcu için eşsiz bir andı. O, sadece Kırmızılılar için bir figür değildi, aynı zamanda maçın kaderini belirleyecek anlarda da başrol oynadı. Fiziksel sorunlar nedeniyle oyundan erken çıkınca tüm takımı hareket ettirebilecek bir tedarik kaynağı ve oyun organizatöründen mahrum bıraktı. Sadece ritimleri yönetmek değil, aynı zamanda topu taşımak, oyunun tamamına çevresel bir bakış açısıyla bakmak... Onun çıkışıyla Benfica bunların hepsini, hatta çok daha fazlasını kaybetti. Sezon boyunca en net maçlarından biriydi" yorumunu yaptı.



