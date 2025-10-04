Benfica’da derbi öncesi büyük kriz: Mourinho basın toplantısında açıklayacak

Portekiz Ligi'nin 8. haftasında Porto ile Benfica arasındaki ezeli rekabet günü Estádio do Dragão'da oynanacak. Francesco Farioli'nin Porto'su sezona fırtına gibi başlarken, Jose Mourinho'nun Benfica'sı beklenmedik bir sorunla sarsıldı.
Francesco Farioli yönetiminde Portekiz’de sezona harika bir başlangıç yapan Porto ile Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica, ligin 8. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
5 Ekim Pazar günü oynanacak maç öncesinde Benfica’da birçok futbolcunun hastalığı bulunuyor. Portekiz basınından A Bola’da yer alan haberde Jose Mourinho’yla ve teknik ekipten bazı kişilerde de semptomların olduğu belirtildi.
Benfica’da maç öncesinde hastalığın daha fazla futbolcuyla yayılma ihtimalinden endişe duyduğu ancak Porto karşılaşması için herhangi bir erteleme talebinde bulunulmayacağı ifade edildi.
Portekiz Ligi’nde maça çıkabilmek için kaleci dahil 13 futbolcunun olması gerektiği, daha az sayıda oyuncunun uygun olması halinde maçların ertelenebileceği belirtildi. Erteleme kararının ise doktorların vereceği raporun ardından alınabileceği aktarıldı.
Portekiz basınında yer alan haberlerde Benfica'nın derbi için planladığı programa göre hareket ettiği ve Jose Mourinho'nun karşılaşma öncesindeki basın toplantısına katılacağı belirtildi.