Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i sahasında ağırlayacak. İsrail basınında yer alan haberde, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmasının mümkün olmadığı iddia edildi. Peki, UEFA ne karar verecek, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanacak mı? İşte detaylar...
Avrupa Ligi'nde dün gerçekleşen kura çekiminin ardından lig etabında mücadele edecek temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.
Temsilcilerimizden Beşiktaş lig aşamasında Malmö, M.Tel Aviv, Bodo/Glimt, Ath. Bilbao, Lyon, Frankfurt, Twente ve Ajax ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleler tek maç üzerinden oynanacak.
Siyah-beyazlıların İsrail ekibi M. Tel Aviv ile İstanbul'da oynayacağı maç için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İsrail basınında Walla'da yer alan habere göre; Maç tarafsız sahada oynanacak.
Haberde “Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanması mümkün görünmüyor. Karşılaşma, tarafsız sahada oynanacak.” ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in iç sahada Maccabi ile oynadıkları maç farklı bir ülkede oynanmıştı.
Fenerbahçe Litvanya'da oynarken Anadolu Efes ise Letonya'nın başkenti Riga'da karşı karşıya gelmişti.