Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i sahasında ağırlayacak. İsrail basınında yer alan haberde, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmasının mümkün olmadığı iddia edildi. Peki, UEFA ne karar verecek, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanacak mı? İşte detaylar...

1 / 7 Avrupa Ligi'nde dün gerçekleşen kura çekiminin ardından lig etabında mücadele edecek temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

2 / 7 Temsilcilerimizden Beşiktaş lig aşamasında Malmö, M.Tel Aviv, Bodo/Glimt, Ath. Bilbao, Lyon, Frankfurt, Twente ve Ajax ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleler tek maç üzerinden oynanacak.



3 / 7 Siyah-beyazlıların İsrail ekibi M. Tel Aviv ile İstanbul'da oynayacağı maç için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



4 / 7 İsrail basınında Walla'da yer alan habere göre; Maç tarafsız sahada oynanacak.

5 / 7 Haberde “Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanması mümkün görünmüyor. Karşılaşma, tarafsız sahada oynanacak.” ifadelerine yer verildi.

6 / 7 Geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in iç sahada Maccabi ile oynadıkları maç farklı bir ülkede oynanmıştı.

