Beşiktaş taraftarından tepki: Oyundan çıkarken ıslıklandı

Beşiktaş taraftarları, Samsunspor maçında oyundan çıkan tecrübeli futbolcuyu ıslıklayarak protesto etti.
Trendyol Süper Lig 20. haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, oynanan oyuna ve yıldız oyuncuya tepki gösterdi.
Sezon başında transfer olan Joao Mario sergilediği performansla taraftarların sabrını taşırdı.
Uzun süre sonra Samsunspor maçına ilk 11'de başlayan Joao Mario, oyundaki isteksiz tavırları ve formsuz görüntüsüyle protestoya maruz kaldı.
60'ncı dakikada oyundan alınan Joao Mario, Dolmabahçe'de tribünlerden tepki gördü. Portekizli futbolcu yerini Ernest Muçi'ye bıraktı.