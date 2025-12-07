Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'a sudan ucuz sol bek! 15 milyon euroluk yıldız 3 milyona geliyor

Beşiktaş'a sudan ucuz sol bek! 15 milyon euroluk yıldız 3 milyona geliyor

15:547/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek hattına takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlı takımın istediği sol bek ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sergen Yalçın'ın takviye istediği bölgelerden biri de sol bek.

Jurasek ve Rıdvan Yılmaz'ın performanslarından memnun olmayan Sergen Yalçın sol bek transferi talep ederken gündemdeki isim de belli oldu. Sözcü'nün haberine göre Beşiktaş, Utrecht formasıyla son döneme damgasını vuran Souffian El Karouani'nin peşinde.

Sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak olan Faslı futbolcu için Hollanda ekibine 3 milyon euroluk teklif yapılacağı belirtildi.

Utrecht'in oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek adına 3 milyon euroluk teklife sıcak bakabileceği haber detayında yer aldı. El Karouani'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp 2055 dakika süre alan El Karouani, 3 gol ve 13 asistlik istatistik yakaladı.

#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Souffian El Karouani
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri