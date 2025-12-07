Beşiktaş'a sudan ucuz sol bek! 15 milyon euroluk yıldız 3 milyona geliyor

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek hattına takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlı takımın istediği sol bek ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sergen Yalçın'ın takviye istediği bölgelerden biri de sol bek.
Jurasek ve Rıdvan Yılmaz'ın performanslarından memnun olmayan Sergen Yalçın sol bek transferi talep ederken gündemdeki isim de belli oldu. Sözcü'nün haberine göre Beşiktaş, Utrecht formasıyla son döneme damgasını vuran Souffian El Karouani'nin peşinde.
Sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak olan Faslı futbolcu için Hollanda ekibine 3 milyon euroluk teklif yapılacağı belirtildi.
Utrecht'in oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek adına 3 milyon euroluk teklife sıcak bakabileceği haber detayında yer aldı. El Karouani'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.
Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp 2055 dakika süre alan El Karouani, 3 gol ve 13 asistlik istatistik yakaladı.