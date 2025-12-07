Beşiktaş'a sudan ucuz sol bek! 15 milyon euroluk yıldız 3 milyona geliyor

Jurasek ve Rıdvan Yılmaz'ın performanslarından memnun olmayan Sergen Yalçın sol bek transferi talep ederken gündemdeki isim de belli oldu. Sözcü'nün haberine göre Beşiktaş, Utrecht formasıyla son döneme damgasını vuran Souffian El Karouani'nin peşinde.