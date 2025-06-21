Beşiktaş’a transfer müjdesi: Serie A’ya geri dönüyor!

Beşiktaş’ın 2024 yazında Lazio’dan transfer ettiği 35 yaşındaki İtalyan forvet, yeni sezonda kadro planlamasında yer almıyor. Serie A ekibi tecrübeli golcüyle transfer görüşmelerine başladı. Detaylar haberimizde.
Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerin başında yer alan Ciro Immobile'ye ülkesinden talip çıktı.
Sky Sports'un haberine göre Serie A temsilcisi Bologna, Ciro Immobile ile transfer görüşmelerine başladı.
Immobile, Bologna'nın talebine açık olduğunu bildirdi.
Edin Dzeko'nun Fiorentina ile anlaşmaya varmasının ardından Bologna, Immobile'yi kadrosuna katma konusunda kesin kararını verdi.
Bologna Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, tecrübeli golcünün mutlaka transfer edilmesini istiyor.
Transferde Immobile'nin maaşı sorun olarak görünüyor. Immobile maaşında indirime giderse transferin daha hızlı biteceği bilgisi haberde yer aldı.