Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber! Milli takıma gönderilmedi

14:0810/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Beşiktaş, yıldız futbolcusunun sakatlandığını ve oyuncunun tedavisine İstanbul'da devam edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta El Bilal Toure'den kötü haber geldi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir."

"Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir."

