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Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor

Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor

Selman Ağrıkan
09:4518/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi bugün saat 14.00'te çekilecek kurayla belli olacak.

Süper Lig'de 2024-25 sezonunu 4'üncü sırada tamamlayan Beşiktaş, 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek.

2. eleme turunda organizasyona dahil olacak siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ne kalabilmek için 3 eleme oynayacak.

Beşiktaş'ın 2. eleme turundaki rakibi, bugün saat 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek.

Beşiktaş, bu turdaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş karşılaşmasını ise 31 Temmuz'da oynayacak.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şöyle:


Shakhtar / Ilves Tampere

Braga

Midtjylland

Legia Varşova / Aktobe

Anderlecht

Partizan / AEK Larnaca

Sheriff / Prishtina

Lugano

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