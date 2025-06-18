Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi bugün saat 14.00'te çekilecek kurayla belli olacak.
Süper Lig'de 2024-25 sezonunu 4'üncü sırada tamamlayan Beşiktaş, 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek.
2. eleme turunda organizasyona dahil olacak siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ne kalabilmek için 3 eleme oynayacak.
Beşiktaş'ın 2. eleme turundaki rakibi, bugün saat 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek.
Beşiktaş, bu turdaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş karşılaşmasını ise 31 Temmuz'da oynayacak.
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şöyle:
Shakhtar / Ilves Tampere
Braga
Midtjylland
Legia Varşova / Aktobe
Anderlecht
Partizan / AEK Larnaca
Sheriff / Prishtina
Lugano