Beşiktaş'ın eski yıldızına büyük şok! İflasın eşiğinde

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Dele Alli, İngiltere’de büyük bir hukuk mücadelesiyle karşı karşıya kaldı. 29 yaşındaki futbolcunun mülk kiralama şirketi, resmi evrak eksikliği nedeniyle kapatılma ve varlıklarını kaybetme riskiyle burun buruna...
Siyah-beyazlı takımın eski İngiliz futbolcusu Dele Alli, saha dışındaki problemleriyle yeniden gündeme geldi. İngiltere Milli Takımı'nın eski yıldızının sahibi olduğu "Future Homes Investments" adlı gayrimenkul şirketi, yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle tasfiye süreciyle karşılaştı.
İngiliz basınında yer alan detaylara göre, yaklaşık 1.8 milyon sterlin (yaklaşık 80 milyon TL) değerindeki şirketin zorunlu beyanname evrakları zamanında teslim edilmedi.
Beşiktaş’ta beklenen performansı sergileyemeyen ve son olarak İtalya’nın Como ekibiyle yollarını ayıran Alli’ye, İngiliz makamları tarafından yazılı uyarı ve para cezası gönderildi.
Evrakların teslim edilmemesi durumunda başlatılacak olan "strike-off" süreci, şirketin sicilden silinmesine ve tüm mal varlığının hazineye devredilmesine yol açabilir.
Tottenham’da parlayan ancak son yıllarda yaşadığı mental ve fiziksel düşüşle dikkat çeken Dele Alli, Türkiye macerasında da aradığını bulamamıştı. Eylül ayında İtalyan temsilcisi Como 1907'den ayrılan ve şu an kulüpsüz olan oyuncunun, ticari yatırımlarındaki bu ihmalkarlık "iflasın eşiğinde" yorumlarına neden oldu. Henüz kesinleşmiş bir iflas kararı bulunmasa da yasal sürecin ciddiyeti, yıldız ismin finansal geleceğini tehdit ediyor.
Varlıkların devlete devri gündemde
İngiltere’deki sert ticaret yasaları, yükümlülüklerini aksatan şirket sahiplerine taviz vermiyor. Eğer Dele Alli ve danışmanları kısa süre içinde gerekli dökümanları sunmazsa, şirketin tüm banka hesapları ve mülkleri dondurulabilir.