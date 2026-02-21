Beşiktaş'ın eski yıldızına büyük şok! İflasın eşiğinde

Tottenham’da parlayan ancak son yıllarda yaşadığı mental ve fiziksel düşüşle dikkat çeken Dele Alli, Türkiye macerasında da aradığını bulamamıştı. Eylül ayında İtalyan temsilcisi Como 1907'den ayrılan ve şu an kulüpsüz olan oyuncunun, ticari yatırımlarındaki bu ihmalkarlık "iflasın eşiğinde" yorumlarına neden oldu. Henüz kesinleşmiş bir iflas kararı bulunmasa da yasal sürecin ciddiyeti, yıldız ismin finansal geleceğini tehdit ediyor.