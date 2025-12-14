Beşiktaşlı taraftarlar çılgına döndü: "Rafa Silva o kulüp için serbest kalmaya çalışıyor!"

Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın kadroda olmaması hakkında şu ifadeleri kullandı: "Hocalar, Rafa Silva ile hafta içi konuştular. Bize net olarak, kadroya girmek istemediğini iletti. Biz de kadroya almadık. Önümüzdeki hafta 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, bizim için problem yok."