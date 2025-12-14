Yeni Şafak
Beşiktaşlı taraftarlar çılgına döndü: "Rafa Silva o kulüp için serbest kalmaya çalışıyor!"

20:5414/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada kadroya alınmayan Rafa Silva ile ilgili olarak siyah beyazlı taraftarları rahatsız eden bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, uzun süredir kadroda yer almıyor. Portekizli futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve bu yüzden antrenmanlara bile çıkmak istemediği belirtilmişti.


Rafa Silva son olarak Trabzonspor ile oynanan maçın kadrosuna da alınmadı.

Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın kadroda olmaması hakkında şu ifadeleri kullandı: "Hocalar, Rafa Silva ile hafta içi konuştular. Bize net olarak, kadroya girmek istemediğini iletti. Biz de kadroya almadık. Önümüzdeki hafta 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, bizim için problem yok."

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, Portekiz basınından gelen haberlere göre siyah beyazlılar ile olan sözleşmesini bedelsiz olarak feshetmeye çalışıyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve başkan Serdal Adalı, önceki günlerde bir basın toplantısı düzenlemiş ve Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılmak istediği duyurulmuştu.

Rafa Silva'nın eski kulübü Benfica ile temas halinde olduğu belirtiliyor. Yıldız oyuncunun menajerinin Benfica ile görüşme halinde olduğu ve oyuncunun serbest kalması halinde Ocak ayında Portekiz'e geri dönebileceği aktarılıyor.

Rafa Silva, 16 resmi maçta 5 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Rafa Silva, Beşiktaş'tan önce Benfica'da forma giyiyordu. Portekizli futbolcu, Benfica'nın önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.

