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Beşiktaşlıları üzen ayrılık: Dusan Alimpijevic bile ikna edemedi

Beşiktaşlıları üzen ayrılık: Dusan Alimpijevic bile ikna edemedi

18:3324/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bu sezon dar bütçeyle başarılı bir sergileyen Beşiktaş Fibabanka'da beklenmedik bir ayrılık yaşanmak üzere. Siyah-beyazlıların başarılı basketbolcusu gelecek sezon kariyerini başka bir ligde sürdürme kararı aldı.

Dusan Alimpijevic önderliğinde basketbolda başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta beklenmedik bir ayrılık yaşanmak üzere.

Siyah-beyazlıların başarılı basketbolcusu, başantrenör Dusan Alimpijevic'in tüm ikna çabalarına rağmen gelecek sezon kariyerini başka bir ligde sürdürme kararı aldı.

Gazeteci Fatih Zen'in aktardığı bilgiye göre; Dustin Sleva, Litvanya şampiyonu Zalgiris Kaunas ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar oyuncunun Kaunas’ta kazanacağı ücreti eşitlemesine rağmen, EuroLeague’de oynama isteği transfer tercihini belirledi.

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