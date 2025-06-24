Beşiktaşlıları üzen ayrılık: Dusan Alimpijevic bile ikna edemedi

Bu sezon dar bütçeyle başarılı bir sergileyen Beşiktaş Fibabanka'da beklenmedik bir ayrılık yaşanmak üzere. Siyah-beyazlıların başarılı basketbolcusu gelecek sezon kariyerini başka bir ligde sürdürme kararı aldı.

1 /4 Dusan Alimpijevic önderliğinde basketbolda başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta beklenmedik bir ayrılık yaşanmak üzere.

2 /4 Siyah-beyazlıların başarılı basketbolcusu, başantrenör Dusan Alimpijevic'in tüm ikna çabalarına rağmen gelecek sezon kariyerini başka bir ligde sürdürme kararı aldı.

3 /4 Gazeteci Fatih Zen'in aktardığı bilgiye göre; Dustin Sleva, Litvanya şampiyonu Zalgiris Kaunas ile anlaşmaya vardı.