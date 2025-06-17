Beşiktaş’ta 4 ayrılık kesinleşti: Solskjaer’den radikal karar!

Beşiktaş, 2025-26 sezonu öncesi kadro yapılanmasını hızlandırdı. Orta sahadaki yoğun rotasyon sorununu çözmek isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in raporu doğrultusunda 4 isim için kesin karar aldı.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde öncelikli olarak orta sahada yaşanan kalabalık rotasyon sorununu çözmek için harekete geçiyor.
Kiralıktan dönen oyuncularla birlikte bu bölgede forma rekabeti iyice arttı ve alternatif sayısı 9'a yükseldi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu yoğunluğu azaltmak adına dört futbolcunun durumuyla ilgili kararını verdi.
Norveçli çalıştırıcı, kiralıktan dönen Al Musrati ve Jean Onana'nın satışını talep etti.
Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Alex Oxlade-Chamberlain'in de elden çıkarılmasını isteyen Solskjaer, genç oyuncu Elan Ricardo'nun ise daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanması yönünde rapor sundu.
Beşiktaş, bu ayrılıklarla hem yabancı kontenjanında yer açmayı hem de maaş yükünü azaltmayı hedefliyor.