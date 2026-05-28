Beşiktaş'ta bir devir resmen kapanıyor: İstanbul’a dönmesi beklenen isim için sürpriz iddia!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiraladığı Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın siyah-beyazlı ekibe geri dönme ihtimali oldukça zayıf görünüyor. İstanbul temsilcisiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kadroda düşünülmeyen 26 yaşındaki futbolcu için Kıbrıs ekibi Aris Limassol resmen devreye girdi.
Fransız basınından Dailysports'un haberine göre, 2027 yılına kadar siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi bulunan Kamerunlu orta saha oyuncusunun, Genoa’daki kiralık döneminin ardından Beşiktaş’a dönme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.
Kıbrıs ekibi Aris Limassol’un, Jean Onana’yı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Haberde, Güney Kıbrıs temsilcisinin Kamerunlu futbolcu için girişimlere başladığı ancak taraflar arasında henüz resmi bir anlaşmanın sağlanmadığı ifade edildi.