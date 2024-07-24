Beşiktaş'ta kadro dışı: Van Bronckhorst yıldız oyuncuyu antrenmana almadı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda yıldız oyuncu antrenmana alınmadı ve takımdan ayrı çalışmasına karar verildi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Van Bronckhorst yönetiminde devam ediyor.
Siyah-beyazlılar 1. etap kamp çalışmalarını Slovenya'da tamamlayarak İstanbul'a döndü.
Bundan sonraki kamp sürecini İstanbul'da tamamlayacak olan Beşiktaş, Süper Kupa maçına hazır bir şekilde çıkmak istiyor.
Hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Van Bronckhorst, yıldız oyuncuyu kadro dışı bıraktı.
Geçtiğimiz sezon transfer döneminde kadroya katılan ve bekleneni veremeyen Ante Rebic, A takım idmanlarına dahil edilmedi.
Ülkesinde tedavisini tamamlayan ve 2 gün önce Türkiye’ye gelen Hırvat oyuncu, takımdan ayrı şekilde saha çalışmalarına devam edecek.
30 yaşındaki kanat oyuncusu Beşiktaş’tan ayrılmak için maaşının tamamını talep ediyor.
Rebic'in durumu ilerleyen günlerde belli olacak. Geçtiğimiz sezon 23 maça çıkarken 1 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.