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Spor

Beşiktaş'ta kadro dışı: Van Bronckhorst yıldız oyuncuyu antrenmana almadı!

13:38 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:55 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda yıldız oyuncu antrenmana alınmadı ve takımdan ayrı çalışmasına karar verildi. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Van Bronckhorst yönetiminde devam ediyor.



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Siyah-beyazlılar 1. etap kamp çalışmalarını Slovenya'da tamamlayarak İstanbul'a döndü.

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Bundan sonraki kamp sürecini İstanbul'da tamamlayacak olan Beşiktaş, Süper Kupa maçına hazır bir şekilde çıkmak istiyor.

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Hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Van Bronckhorst, yıldız oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

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Geçtiğimiz sezon transfer döneminde kadroya katılan ve bekleneni veremeyen Ante Rebic, A takım idmanlarına dahil edilmedi. 

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Ülkesinde tedavisini tamamlayan ve 2 gün önce Türkiye’ye gelen Hırvat oyuncu, takımdan ayrı şekilde saha çalışmalarına devam edecek.

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30 yaşındaki kanat oyuncusu Beşiktaş’tan ayrılmak için maaşının tamamını talep ediyor.  

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Rebic'in durumu ilerleyen günlerde belli olacak. Geçtiğimiz sezon 23 maça çıkarken 1 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.

#Beşiktaş
#Giovanni van Bronckhorst
#Ante Rebic
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