Beşiktaş'tan ayrılmıştı! Kadro dışı kaldı kabusu yaşadı

Beşiktaş'ın geçtiğimiz aylarda Brezilya'ya kiralık olarak gönderdiği genç futbolcu kabusu yaşadı. Yeni takımına uyum sağlayamayan 21 yaşındaki oyuncu, U20 takımına gönderildi.
Beşiktaş'ın, geçtiğimiz şubat ayında Kolombiya'nın La Equidad takımından transfer ettiği Elan Ricardo, siyah-beyazlılarda forma şansı bulamamış ve iki ay önce Athletico Paranaense'ye kiralık olarak gönderilmişti. Ricardo'nun Brezilya kulübünde de beklenen performansı sergileyemediği ortaya çıktı.
Paranaense'de şu ana kadar sadece iki kupa maçında forma giyebilen Kolombiyalı oyuncu, 46 dakika sahada kaldı ve takımı adına skor katkısı sağlayamadı.
NTV Spor'un Brezilya basınından aktardığı habere göre; Athletico Paranaense Teknik Direktörü Odair Hellman'ın planları arasında yer almayan Elan Ricardo, U20 takımına gönderildi.
Haberde, 21 yaşındaki oyuncunun kadro dışı kalmasının sebebi olarak Brezilya futboluna ve Athletico Paranaense'nin oyun tarzına uyum sağlayamaması gösterildi.
Paranaense ise 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Elan Ricardo'nun, Beşiktaş'la ise mukavelesi ise 2029 yılında sona erecek.