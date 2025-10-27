Beşiktaş'tan ayrılmıştı! Kadro dışı kaldı kabusu yaşadı

Beşiktaş'ın, geçtiğimiz şubat ayında Kolombiya'nın La Equidad takımından transfer ettiği Elan Ricardo, siyah-beyazlılarda forma şansı bulamamış ve iki ay önce Athletico Paranaense'ye kiralık olarak gönderilmişti. Ricardo'nun Brezilya kulübünde de beklenen performansı sergileyemediği ortaya çıktı.