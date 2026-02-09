Yeni Şafak
Bışar Özbey'den Beşiktaşlıları kızdıran kıyas

10:349/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Futbol yorumcusu Bışar Özbey, Galatasaray’ın Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de yer almayan futbolculardan oluşan kadroyla Beşiktaş’ın Alanyaspor karşısındaki kadrosunu kıyasladı. Özbey’in sözleri sosyal medyada tartışma başlattı.

Futbol yorumcusu Bışar Özbey, YouTube’daki BTV kanalında Galatasaray ve Beşiktaş kadrolarını karşılaştırırken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Programda Galatasaray’ın Çaykur Rizespor maçında yedek kalan ve eksik oyunculardan oluşan kadrosu ekrana getirildi.

Bu görüntülerin ardından konuşan Özbey, Galatasaray’ın yedek kadrosunun, Beşiktaş’ın as takımından daha iyi olduğunu savundu.

Siyah-beyazlı ekibin ilk 11'inde, Galatasaray’ın yedeklerinde forma giyebilecek tek futbolcunun Ndidi olduğunu öne süren Özbey, bu sözleriyle stüdyoda da tartışma çıkardı.

Programda “Orkun Kökçü de oynar” şeklindeki itiraza sert yanıt veren Bışar Özbey,

“İlkay’ın olduğu yerde Orkun mu oynar, dalga mı geçiyorsun?” ifadelerini kullandı.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Bışar Özbey
