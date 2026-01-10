Bu akşam sevinen tek bir Galatasaraylı var

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olan Galatasaray kupaya uzanamazken, Afrika Uluslar Kupası’nda sahne alan Victor Osimhen ise Nijerya’yı yarı finale taşıdı.
Galatasaray, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.
Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan derbide ezeli rakibine boyun eğen sarı-kırmızılılar, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.
Karşılaşma sonrası Galatasaray Kulübü, kupa seremonisine katılmama kararı aldı. Bu tercih, final gecesinin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.
Afrika Uluslar Kupası nedeniyle derbide forma giyemeyen Victor Osimhen ise aynı saatlerde Nijerya Milli Takımı’yla sahadaydı. Nijerya, Cezayir’i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Osimhen, ülkesine büyük bir gurur yaşattı.
Süper Kupa’yı kaybeden Galatasaray cephesinde ise aynı gecede sevinç yaşayan tek isim Nijeryalı yıldız oldu.