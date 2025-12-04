Yeni Şafak
Derbide taraftarın ıslıkladığı yıldıza Avrupa'nın iki devi resmi teklif için harekete geçti

4/12/2025, Perşembe
Fenerbahçe’nin golcü yıldızı Youssef En-Nesyri'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Son derbide kendi taraftarları tarafından ıslıklanma tepkisiyle karşılaşan Faslı yıldıza, Avrupa'nın önde gelen liglerinden sürpriz bir ilgi doğdu. İşte detaylar.

Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin geleceği merak ediliyor…


Devre arasında golcü takviyesi yapmayı planlayan sarı lacivertlilerde ayrılık yaşanabilir. Son oynanan Galatasaray derbisinde tribünler tarafından ıslıklanan golcü oyuncuya Avrupa devlerinden talipler ver.


İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan ve Roma, devre arası forvet takviyesi listesine Youssef En-Nesyri'yi de ekledi.


Her iki kulübün de Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Faslı oyuncuya İtalya'nın yanı sıra İngiltere'den de taliplerin olduğu iddia ediliyor.


28 yaşındaki En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda, 23 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


