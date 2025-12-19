Yeni Şafak
Devin Özek transferi için bizzat gitti: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu devre arası gidiyor: Yerine gelecek isim bile belli

Devin Özek transferi için bizzat gitti: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu devre arası gidiyor: Yerine gelecek isim bile belli

19/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Fenerbahçe'de devre arası transfer operasyonu için düğmeye basıldı! Sarı-lacivertli yönetimin, sezonun geri kalanında kadroda düşünmediği Faslı golcü için Sportif Direktör Devin Özek, Suudi Arabistan’a çıkarma yaptı.

Fenerbahçe Youssef En Nesyri'yi elden çıkarmak için yoğun uğraş veriyor.


Sarı-Lacivertliler'in Sportif Direktörü Devin Özek'in En Nesyri'nin transferi için Suudi Arabistan'a gittiği ve burada görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı.


Özek'in daha sonra da Katar'a geçerek En Nesyri için transfer görüşmelerinde bulunması bekleniyor.


Körfez ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği En Nesyri ile ilgili devre arasında yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, Faslı golcünün satışından gelen parayla 9 numara transferini gerçekleştirmek istiyor.


77 MAÇTA 46 GOLE KATKI


Bu sezon Fenerbahçe'de 25 maça çıkan 28 yaşındaki golcü, 8 kez fileleri havalandırırken takımına 1 asistlik katkıda bulundu.

En-Nesyri'nin, Fenerbahçe ile olan mevcut kontratı 2028'de sona erecek. Fenerbahçe forması altında toplamda 77 maçta süre bulan En-Nesyri, 38 gol attı ve 8 asist yaptı. Toplamda 46 gole katkı verdi.


