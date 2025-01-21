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Dinamo Kiev maçının sonunda Fernando Muslera'dan olay hareket

Dinamo Kiev maçının sonunda Fernando Muslera'dan olay hareket

20:4821/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. 3-1 öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrılan sarı kırmızılılarda taraftarlar Muslera'ya tepki gösterdi. Uruguaylı kaleci maçın bitiş düdüğünün ardından yaptığı hareketle gündem oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. 3-1 öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrılan sarı kırmızılılarda taraftarlar Muslera'ya tepki gösterdi. Uruguaylı kaleci maçın bitiş düdüğünün ardından yaptığı hareketle gündem oldu. 

Galatasaray-Dinamo Kiev maçında kaleci Fernando Muslera, performansıyla tartışma konusu oldu.

Uruguaylı file bekçisi, 3-1'den 3-3'e gelen karşılaşmada yenilen gollerin ardından ıslıklandı. Muslera, maçın bitiminde de tepki gördü.

Fernando Muslera maçın bitiş düdüğünün ardından sahada kalmadı ve direkt olarak soyunma odasına gitti.

Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncusunu teselli etmek istedi ancak Muslera oldukça sinirliydi ve hocasının elini sıktıktan sonra soyunma odası koridoruna hızlı adımlarla ilerledi.


Bu esnada taraftarlar Muslera'ya tepki göstermeye devam etti.

Deneyimli kaleci tepkilerin ardından el kol hareketleriyle rahatsızlığını dile getirdi ve koridora girdi.

Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Uruguay'a dönmek istediği belirtilen kaleciyle yeni kontratın imzalanmayacağı iddia ediliyor.

#Fernando Muslera
#Galatasaray
#Dinamo Kiev

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