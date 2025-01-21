Dinamo Kiev maçının sonunda Fernando Muslera'dan olay hareket

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. 3-1 öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrılan sarı kırmızılılarda taraftarlar Muslera'ya tepki gösterdi. Uruguaylı kaleci maçın bitiş düdüğünün ardından yaptığı hareketle gündem oldu.

1 /8 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. 3-1 öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrılan sarı kırmızılılarda taraftarlar Muslera'ya tepki gösterdi. Uruguaylı kaleci maçın bitiş düdüğünün ardından yaptığı hareketle gündem oldu.

2 /8 Galatasaray-Dinamo Kiev maçında kaleci Fernando Muslera, performansıyla tartışma konusu oldu.

3 /8 Uruguaylı file bekçisi, 3-1'den 3-3'e gelen karşılaşmada yenilen gollerin ardından ıslıklandı. Muslera, maçın bitiminde de tepki gördü.

4 /8 Fernando Muslera maçın bitiş düdüğünün ardından sahada kalmadı ve direkt olarak soyunma odasına gitti.

5 /8 Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncusunu teselli etmek istedi ancak Muslera oldukça sinirliydi ve hocasının elini sıktıktan sonra soyunma odası koridoruna hızlı adımlarla ilerledi.



6 /8 Bu esnada taraftarlar Muslera'ya tepki göstermeye devam etti.

7 /8 Deneyimli kaleci tepkilerin ardından el kol hareketleriyle rahatsızlığını dile getirdi ve koridora girdi.